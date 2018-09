Migrações

O magistrado que desencadeou um inquérito contra o ministro do Interior italiano Matteo Salvini por sequestro de pessoas no âmbito do caso dos imigrantes bloqueados no navio Diciotti recebeu ameaças de mortes, referiam hoje os media.

Um envelope contendo uma bala de arma de guerra e uma mensagem referindo "pobre miserável estás na nossa mira" com o símbolo da Gladio, uma organização paramilitar italiana ativa durante a Guerra Fria, foi enviada a Luigi Patronaggio, procurador em Agrigente, na Sicília, que no final de agosto abriu um inquérito contra Salvini.

Patronaggio indiciou Salvini de "sequestro de pessoas, prisões ilegais e abuso de poder" por ter retido durante vários dias cerca de 140 migrantes a bordo do navio da guarda-costeira italiana Diciotti.