Um livro de Oliver Jeffers sobre os humanos e a Terra, outro de Catarina Sobral sobre o começo do Universo fazem parte das novidades literárias da Orfeu Negro para os mais novos, a editar até ao final do ano.

Do autor irlandês Oliver Jeffers, que tem já vários títulos publicados em Portugal, sai este mês "Aqui estamos - Apontamentos para viver no planeta Terra", livro ilustrado inspirado no nascimento do filho.

Publicado originalmente no outono passado, "Aqui estamos" é o primeiro livro informativo de Oliver Jeffers, e pode ser entendido como uma introdução ao que é o mundo para quem acaba de nascer, explicando quem nele habita, como se comportam pessoas e animais, mas também, numa escala maior, o que é o espaço e as constelações.