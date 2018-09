Actualidade

A edição deste ano dos Encontros Mágicos de Coimbra, que decorre de terça-feira e dia 23, conta com a participação de duas dezenas de artistas oriundos de 13 países, anunciou hoje a organização.

Promovido pela Câmara de Coimbra e pela Luís de Matos Produções, a edição de 2018 do Festival Internacional de Magia de Coimbra integra um total de mais de uma centena de espetáculos, protagonizados por artistas oriundos da Alemanha, da Argentina, do Chile, da Coreia do Sul, da Eslovénia, de Espanha, de França, da Inglaterra, de Itália, do Japão, do Peru, da Rússia e de Portugal.

Os 127 espetáculos do festival deste ano voltarão a acontecer no centro histórico da cidade e em espaços da periferia urbana, para além do Hospital Pediátrico, do Instituto de Oncologia e do Estabelecimento Prisional de Coimbra, no âmbito da "componente solidária", que "é uma das mais indeléveis marcas dos Encontros Mágicos", sustentou a vereadora da Câmara de Coimbra Carina Gomes, na sessão de apresentação do evento, hoje à tarde, nos Paços do Concelho.