Actualidade

Até agosto, as salas portuguesas de cinema perderam 1,6 milhões de espectadores, o que significa uma quebra de 14,7% comparando com o mesmo período de 2017, revelou hoje o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Segundo as estatísticas mensais divulgadas hoje pelo ICA, as 558 salas da rede de exibição comercial tiveram 9,4 milhões de espectadores de janeiro a agosto, quando, no mesmo período de 2017, se registaram cerca de 11 milhões de bilhetes emitidos.

Em matéria de receitas de bilheteira, este ano contabilizaram-se 50,7 milhões de euros, menos 6,5 milhões de euros (uma quebra de 11,5%), comparando com o mesmo período do ano passado.