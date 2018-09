Actualidade

O Novo Banco vendeu a totalidade do capital social da GNB - Companhia de Seguros de Vida à norte-americana Bankers Insurance Holdings por 190 milhões de euros, continuando a distribuir estes seguros, anunciou o banco em comunicado.

O Novo Banco, S.A. informa que "celebrou com a Bankers Insurance Holdings, S.A. uma sociedade do grupo Global Bankers Insurance Group, LLC ("Global Bankers"), um contrato de compra e venda da totalidade do capital social da GNB - Companhia de Seguros de Vida, S.A. ("GNB Vida"), por um montante total de 190 milhões de euros, (sujeito aos normais ajustamentos no fecho da transação) e acrescido de um montante variável em função da performance", refere em comunicado.

Na mesma nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco informa que esta operação inclui ainda a celebração entre a instituição financeira e a GNB Vida de um contrato de distribuição de produtos de seguros vida em Portugal, por um período de 20 anos.