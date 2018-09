Actualidade

A Sonae concluiu hoje a compra de uma participação de 20% na Sonae Sierra ao grupo Grosvenor por 255,9 milhões de euros, após a aprovação das autoridades da concorrência competentes, foi hoje comunicado ao mercado.

"A Sonae - SGPS vem [...] informar que, na sequência da aprovação por parte das autoridades da concorrência competentes, foi hoje concluída a transação nos termos anunciados ao mercado no passado dia 14 de julho, de aquisição de uma participação de 20% da Sonae Sierra ao grupo Grosvenor", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, a aquisição custou à Sonae 255,9 milhões de euros.