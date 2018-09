Actualidade

Portugal vai estar representado por nove atletas no campeonato da Europa individual de ténis de mesa, com destaque para Marcos Freitas, 15.º do 'ranking' mundial e quarto jogador europeu, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa confirmou a inscrição de cinco atletas masculinos e quatro femininas na prova, que vai decorrer de 18 a 23 de setembro, na cidade espanhola de Alicante.

Freitas é a principal 'esperança' lusa no quadro masculino, que terá ainda Tiago Apolónia, 36.º da hierarquia mundial, João Geraldo, 106.º, Diogo Carvalho, 170.º, e Diogo Chen, 287.º.