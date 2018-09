Actualidade

O Governo perspetivou hoje ter concluídas até ao final de maio do próximo ano as obras de melhoria das acessibilidades marítimas do Porto de Setúbal, uma intervenção orçada em 24,5 milhões de euros.

Numa cerimónia que decorreu ao final desta tarde no Ministério do Mar, em Lisboa, a ministra Ana Paula Vitorino oficializou o contrato que vai permitir construir esta infraestrutura portuária, que terá um financiamento comunitário de cerca de 14,8 milhões de euros.

A intervenção irá incidir nos canais da Barra e Norte, alargando-os e permitindo, assim, o acesso ao Porto de Setúbal de "navios maiores e mais modernos", melhorando, igualmente, a navegabilidade e a segurança da navegação.