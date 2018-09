Pedrógão Grande

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, admitiu hoje que podem existir casos de habitações não permanentes reconstruídas com apoios, ponderando avançar com um processo interno.

"Admito que se venha a provar que uma ou outra poderão não ser [de primeira habitação]", disse o autarca, que falou aos jornalistas antes de entrar para a autarquia, onde deverão estar a terminar as buscas da PJ relacionadas com as suspeitas de irregularidades na reconstrução de casas afetadas pelo grande incêndio de Pedrógão Grande, em junho de 2017.

Valdemar Alves referiu ainda que "poderá haver algumas declarações erradas" nos processos de reconstrução, esperando agora que, com a investigação, fique tudo esclarecido.