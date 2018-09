Actualidade

O avançado colombiano Jackson Martinez, apresentado hoje como reforço do Portimonense, da I Liga de futebol, quer retribuir a oportunidade que o clube algarvio lhe concedeu.

"Sinto-me contente por ter esta nova oportunidade e estou com muita vontade de voltar a jogar, depois de quase dois anos sem oportunidade de competir. Sinto falta do jogo e estou a preparar-me bem, física e mentalmente, para regressar", disse o dianteiro, durante a conferência de imprensa realizada no Estádio Municipal de Portimão.

Jackson Martinez, de 31 anos, foi emprestado até final da época pelos chineses do Guangzhou Evergrande, sendo que não compete há quase dois anos, devido a uma lesão no tornozelo direito.