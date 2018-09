Actualidade

A pintura de Paula Rego nos anos 80 e a estreia portuguesa de mostra do fotógrafo Norman Parkinson são dois dos destaques da programação cultural de Cascais para o quarto trimestre de 2018, anunciou hoje a Fundação D. Luís.

Patente no Centro Cultural de Cascais entre 28 de setembro e 20 de janeiro de 2019, a exposição "Norman Parkinson: Sempre na Moda" faz uma retrospetiva pela obra do fotógrafo britânico de moda, e Cascais é a primeira cidade que a acolhe.

Estarão expostas 80 fotografias que, de acordo com o município de Cascais, vão permitir "conhecer diferentes fases da produção do artista", já que as fotografias "refletem a transformação da moda feminina".