Actualidade

Dois homens acusados da divulgação de escutas ilegais australianas ao Governo timorense começaram quarta-feira a ser julgados pelo tribunal de Camberra, capital da Austrália, julgamento iniciado ainda sem a presença dos arguidos.

Os visados são o antigo espião 'Testemunha K' e o seu advogado, Bernard Collaery.

Na primeira sessão, o processo focou-se no tratamento que será dado às questões de segurança nacional, com o avanço do caso nos tribunais, tendo ambas as partes afirmado que iriam tentar chegar a um acordo antes da apresentação das acusações, em outubro, segundo avançou o canal televisivo australiano ABC.