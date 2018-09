Actualidade

O Tribunal de Beja marcou hoje para dia 26 deste mês a leitura do acórdão do julgamento do professor que terá abusado sexualmente de alunas, numa escola básica do concelho, e que é acusado de 536 crimes.

O professor, de 48 anos, é acusado de 534 crimes de abuso sexual de quatro crianças, um de maus tratos contra uma quinta criança e um de pornografia de menores, porque a Polícia Judiciária (PJ) encontrou fotografias pornográficas de menores no seu computador.

Na sessão de hoje, a segunda e última do julgamento, que decorreu à porta fechada, foram ouvidos os pais de quatro das cinco vítimas e duas testemunhas abonatórias do arguido, disse à agência Lusa Teresinha Ramos, advogada de quatro crianças que se constituíram assistentes no processo.