Música

O “novo festival citadino” inclui concertos, aulas de surf e ioga, animações de rua e festas em barcos: realiza-se pela primeira vez na capital, a partir de amanhã.

O Nova Batida «mistura a mais recente música, arte, cultura e estilo de vida de todos os cantos do mundo» numa cidade que a organização descreve como «um dos mais excitantes centros criativos da Europa».

Os locais escolhidos para acolher aquele que se apresenta como o «novo festival citadino» de Lisboa, realiza-se entre entre sexta-feira e domingo – dias 14, 15 e 16 de setembro – , foram o espaços LX Factory e o Village Underground, ambos na zona de Alcântara. Toda a informação e programação da iniciativa está disponível no site oficial do evento alfacinha www.novabatida.com.

A programação musical proposta junta «alguns dos melhores talentos internacionais passando por novos, excitantes e diversos géneros musicais», entre os quais nomes sonantes como os suecos Little Dragon, o britânico Gilles Peterson, as duplas britânicas Mount Kimbie e Maribou State, o nigeriano Seun Kuti e os portugueses Riot (Buraka Som sistema), DJ Marfox, Octa Push, La Falma Blanca ou Rita Maia.

Além de muita e boa música de matriz urbana e electrónica, o novo festival alfacinha apresenta na sua edição de estreia uma faceta multidiscplinar, promovendo iniciativas como «aulas de surf e yoga e outras animações de rua numa proposta alargada que pretende ser também um roteiro de apresentação para a cidade de Lisboa e as suas múltiplas comunidades e dimensões». A programação inclui ainda, durante a tarde, quatro festas a realizar em barcos: Reggae & CC Culture Boat, Soul & Disco, Hip Hop & Beats e Tropical Sounds.

Por fim, de lembrar que aquela que é a 1ª edição do festival Nova Batida, salienta a organização, junta a famosa e influente promotora londrina de eventos de cultura urbana Soundcrash, com «a cidade mais ‘trendy’ da Europa e o ‘line-up’ mais atual» do momento.