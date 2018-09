Actualidade

O armazém de uma fábrica de produtos de higiene e limpeza está a arder na zona industrial do Alto da Cruz, perto da autoestrada 3, no concelho de Santo Tirso, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O alerta foi dado cerca das 22:40, estando neste momento a combater as chamas as corporações de Santo Tirso, Tirsenses, Trofense e de Ermesinde.

O armazém, de grandes dimensões, "foi já totalmente tomado pelas chamas", sendo no momento preocupação dos bombeiros que não "alastre para outro armazém" que tem perto, informou fonte dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, no distrito do Porto.