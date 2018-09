Actualidade

Os Serviços Meteorológicos e Geológicos desativaram hoje todos os alertas de tempestade, num momento em que o ciclone tropical Barijat se afasta do território, mas as autoridades prevêm que um "super tufão" atinja Macau no domingo.

Todos os sinais de tempestade tropical foram cancelados às 10:00 (03:00 em Lisboa), quando o ciclone Barijat se encontrava a 330 quilómetros de Macau.

Contudo, as autoridades da Proteção Civil de Macau, que se reuniram na quarta-feira de emergência, admitiram a possibilidade de içar o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo, no domingo, com a chegada do "super tufão" Mangkhut ao mar do Sul da China, que se espera atingir nas próximas horas as Filipinas.