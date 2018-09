Actualidade

Uma delegação do Governo de Angola viaja hoje para a África do Sul para tratar do processo de transladação dos restos mortais do general da UNITA Arlindo Chenda Pena "Ben Ben", morto em 1998 naquele país.

Em comunicado, divulgado na terça-feira, a Casa Civil do Presidente da República de Angola explica que tomou a iniciativa de solicitar às autoridades da África do Sul a transladação para o país dos restos mortais do antigo vice-chefe do Estado-Maior das FALA (Forças Armadas de Libertação de Angola), então braço militar da União Nacional para a Independência de Angola (UNITA), "pedido prontamente correspondido".

Nesse sentido, uma delegação governamental liderada pelo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos angolano, Francisco Queirós, integrando também oficiais generais das Forças Armadas Angolanas (FAA), viaja hoje para a África do Sul.