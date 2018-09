OE2019

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), nas propostas a serem incluídas no Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), propõe medidas de incentivo à qualificação e o aumento das remunerações.

"É hora de privilegiar as pessoas, a sua qualificação, enquanto elemento estruturante nas empresas. Porém, [...] existe um fortíssimo entrave neste domínio que é o custo da mão-de-obra no plano dos encargos incidentes sobre as remunerações", disse, em comunicado, a CCP.

Neste sentido, "a principal novidade das propostas apresentadas pela confederação prende-se com medidas de incentivo à qualificação e estímulo ao aumento das remunerações médias nas empresas".