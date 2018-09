Actualidade

A 1.ª edição do Exquisito - Festival de Criação Artística Emergente vai decorrer entre hoje e sábado, em Telheiras, Lisboa, com concertos, instalações, conversas e performances de "artistas fora da caixa".

"É um festival sobre a emergência artística, e a importância da cultura para unir as pessoas", definiu, em declarações à agência Lusa, Pedro Saavedra, diretor artístico do festival, quando o evento foi apresentado, em julho.

A organização do festival é da Associação Cultural Gerador, que já tem experiência deste tipo de eventos, mas o Festival Exquisito será o primeiro com bilhetes pagos, a 15 euros para os três dias, e oito euros para cada dia, com descontos para os membros da associação.