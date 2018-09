Actualidade

As autoridades filipinas alertaram hoje para o impacto do super tufão Mangkhut, que pode ser "tão devastador" como o Haiyan, que em 2013 deixou mais de 6.000 mortos e 14.000 desalojados no país.

"As agências governamentais estão preparadas para o pior", disse, na quarta-feira à noite, o diretor-executivo do Centro Nacional para a Redução de Desastres (NDRRMC), Ricardo Jawad, em conferência de imprensa.

Por volta das 10:00 (02:00 em Lisboa), o Mangkhut, atualmente com ventos de 255 quilómetros por hora, encontrava-se a 725 quilómetros da costa de Luzon, no norte das Filipinas, onde as autoridades esperam que entre em terra este sábado.