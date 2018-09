Actualidade

Um novo navio humanitário fretado por duas ONG espanholas parte, em finais de setembro, em direção ao Mediterrâneo Central para socorrer migrantes ao largo da Líbia, onde as missões de resgate civil estão atualmente suspensas.

Segundo disse à Lusa Daniel Rivas, o porta-voz do Aita Mar, o navio do projeto MaydayMediterraneo, falta apenas realizar a "prova de navegação" e logo que esta seja concluída - o que deverá acontecer na próxima semana, será agendada a data da partida, prevista para o fim do mês.

O MaydayMediterraneo resulta da união das Organizações Não Governamentais (ONG) Proem-AID e SMH, que já tinham experiência de resgate nas ilhas gregas e deidiram concentrar os seus esforços no Mediterrâneo central quando, em maio de 2017, se aperceberam que não ia haver mais projetos europeus de resgate no Mediterrâneo.