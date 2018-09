Incêndios

Sessenta por cento dos incêndios investigados entre 01 de janeiro e 31 de agosto foram causados por queimadas, segundo do último relatório de incêndios rurais do Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF).

Os dados do relatório apontam que entre 01 de janeiro e 31 de agosto ocorreram 8.953 incêndios rurais, o segundo registo mais baixo dos últimos dez anos.

Até 31 de agosto de 2018, segundo dados do relatório, as causas mais frequentes dos incêndios foram o uso do fogo - queimadas, com 60%, e incendiarismo - Imputáveis, com 17%.