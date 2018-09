Actualidade

Três novas coreografias, o regresso de "O Quebra Nozes", no natal, "A Sagração da Primavera" e "Dom Quixote" vão marcar a temporada 2018/2019 da Companhia Nacional de Bailado (CNB), revelou esta entidade à agência Lusa.

De acordo com a CNB, o espetáculo inaugural da nova temporada irá acontecer no sábado, pelas 20:00 (19:00 em Lisboa), no Grand Théâtre, no Luxemburgo, apresentando "Quinze Bailarinos e Tempo Incerto", de Rui Lopes Graça, no âmbito da digressão internacional da companhia.

As três estreias da temporada são assinadas por Israel Gálvan, Rui Lopes Graça e Victor Hugo Pontes, que irão apresentar, em maio, no Teatro Camões, um programa conjunto, sendo que Israel Gálvan, considerado pela crítica um dos grandes inovadores do flamenco, coreografa para a CNB pela primeira vez.