Actualidade

A memória, as utopias e o futuro são o ponto de partida para o projeto "Moving People", que encenadora e realizadora brasileira Christiane Jatahy dirige, nos próximos dias 21 a 23, no palácio Pimenta, em Lisboa.

"Moving people" é um dos projetos para Lisboa de Christiane Jatahy, Artista na Cidade 2018, e consiste na gravação, montagem e projeção de um documentário, dentro de um contentor, no mesmo momento em que é feito.

O trabalho centra-se no encontro de pessoas que se cruzam entre si - imigrantes, refugiados, habitantes locais -, e no modo como memórias, ideias e utopias de todos se conjugam, num "diálogo vivo sobre os dias de hoje", estimulado com questões que a encenadora coloca aos participantes, à medida que os vai filmando.