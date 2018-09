Actualidade

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique defendeu hoje que as eleições autárquicas de 10 de outubro devem decorrer sem as "crispações" do passado, exortando os órgãos de administração eleitoral e de justiça a pautarem-se pela transparência.

"Estejamos engajados para que neste processo não se repitam as crispações do passado e as experiências do atual processo eleitoral sejam exaltadas dentro e fora do país", declarou Rodrigues Timba, vogal da CNE.

Rodrigues Timba falava num seminário de formação de magistrados em legislação e ilícitos eleitorais, que decorre na cidade da Matola, a cerca de 15 quilómetros da capital moçambicana.