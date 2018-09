Actualidade

Os socialistas açorianos vão reunir-se em congresso de sexta-feira a domingo, na Praia da Vitória, na ilha Terceira, onde será debatida a moção de orientação global "Pelos Açores, com os açorianos", apresentada por Vasco Cordeiro.

Segundo o presidente da comissão organizadora do XVII Congresso Regional do PS/Açores, Sérgio Ávila, a reunião, que decorre no Auditório do Ramo Grande, vai contar com a participação de 345 delegados socialistas das nove ilhas, 243 eleitos e 102 inerentes.

Na distribuição por ilhas, chegam 137 delegados de São Miguel, 97 da Terceira, 35 do Pico, 23 de São Jorge, 20 do Faial, 13 das Flores, oito de Santa Maria, sete da Graciosa e cinco do Corvo.