O chefe do executivo de Macau, Chui Sai On, garantiu hoje que as autoridades estão a trabalhar para responder ao esperado "grande impacto" do super tufão Mangkhut, que pode "afetar significativamente" o mar do sul da China no fim de semana.

Numa reunião de emergência com vários membros da Proteção Civil, presidida por Chui Sai On, as autoridades realçaram que "apesar de uma ligeira mudança de rota", o ciclone que se aproxima é de uma "forte intensidade" e toda a estrutura civil "está em máximo alerta".

Na quarta-feira, as autoridades admitiram a possibilidade de içar o sinal 10 - o nível máximo na escala de alerta - se a tempestade continuasse a caminhar para a costa oeste do estuário do Rio das Pérolas.