Actualidade

O Museu do Design e da Moda (MUDE) vai abrir um novo concurso internacional para a reabilitação do edifício, em Lisboa, depois de ter posto fim ao contrato com a empresa responsável pelas obras, revelou hoje fonte da entidade.

Contactada pela agência Lusa sobre o facto de as obras no museu terem parado, depois de terem sido anunciados atrasos em março deste ano, a diretora do museu, Bárbara Coutinho, confirmou o fim do contrato com a empresa Soares da Costa, por incumprimento.

"Foi feita uma empreitada para a reabilitação integral do edifício do museu, mas devido a problemas vários, nomeadamente incumprimentos dos 'timings', e a não execução cabal e total de todos os trabalhos que estavam implicados, houve a necessidade de fazer uma resolução do contrato com a empresa", explicou.