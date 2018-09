Actualidade

Uma moeda romana de prata do ano 97 antes de Cristo (a.C.) foi encontrada durante escavações arqueológicas junto às ruínas de Conímbriga, anunciou hoje a Câmara de Condeixa-a-Nova.

Também denominada vitoriato, por ter a imagem da deusa Vitória, a moeda foi descoberta no decorrer dos trabalhos na Casa Paroquial de Condeixa-a-Velha, no distrito de Coimbra, realizados sob a direção do arqueólogo Pedro Peça.

"Está em muito bom estado de conservação e será integrada no espólio do Museu Portugal Romano em Sicó (PO.RO.S) para que possa ser apreciada por todos", afirma o presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita, citado numa nota da autarquia enviada à agência Lusa.