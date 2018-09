Actualidade

O ministro da Justiça e Direitos Humanos de Angola disse hoje, em Pretória, que a trasladação dos restos mortais do general da UNITA Arlindo Chenda Pena ('Ben Ben'), corresponde à vontade do Presidente angolano, João Lourenço, de "reconciliar a grande família angolana".

Francisco Queirós, que chefia a delegação angolana responsável pelo processo de trasladação dos restos mortais do antigo vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA), então braço militar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), agradeceu à África do Sul por ter correspondido ao pedido do chefe de Estado angolano.

O governante angolano referiu que o gesto do Governo sul-africano está em linha com os profundos laços de amizade, que unem os povos de Angola e da África do Sul.