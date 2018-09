Actualidade

Luanda, 13 set (Lusa) - O volume de crédito malparado na banca angolana mais do que duplicou nos últimos três anos, chegando a 26% do total concedido até junho último, anunciou hoje o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano.

O anúncio foi feito hoje pelo governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano, quando proferia, em Luanda, o discurso de abertura da 13.ª edição do estudo "Banca em Análise 2017", elaborado pela Deloitte Angola.

"Este aumento das dificuldades de reembolso dos empréstimos por parte das famílias e empresas é mais sentido nos setores do comércio, da construção e atividades mobiliárias, reflexos do ritmo de crescimento da economia nos anos mais recentes", acrescentou.