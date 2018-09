Actualidade

O artista francês Hervé Di Rosa, que vive em Lisboa há cinco anos, vai expor em Roubaix, no norte de França, mais de 30 obras realizadas na fábrica de azulejos Viúva Lamego, incluindo 15 painéis inéditos.

A exposição "Hervé Di Rosa - L'Oeuvre au Monde" vai decorrer de 20 de outubro a 20 de janeiro, no museu La Piscine, e vai contar com mais de uma centena de peças criadas desde 1993, em várias cidades do mundo, onde trabalhou e viveu com artesãos locais.

O ponto central vai ser a obra realizada na Fábrica de Cerâmica da Viúva Lamego, em Sintra, onde o artista aprendeu a pintar sobre azulejo e onde conta ficar, pelo menos, nos próximos três anos, para trabalhar a cerâmica em volume.