Actualidade

A cadeia de brinquedos Toys "R" Us apresentou hoje, em Madrid, um plano de abertura de 35 novas lojas em Portugal e Espanha, depois de ter sido resgatada pela portuguesa Green Swan a fundos norte-americanos que a queriam liquidar.

O presidente executivo da Toys "R" Us em Portugal e Espanha, Paulo Sousa Marques, explicou, num encontro com jornalistas, que a empresa pretende nos próximos cinco anos inaugurar nos dois países da Península Ibérica cerca de 10 novas lojas de dimensão idêntica às existentes e 25 mais pequenas e vocacionadas para estarem localizadas no centro das cidades.

A conhecida cadeia de lojas que vende brinquedos e jogos anunciou que vai abrir novas lojas em Espanha "ao longo dos próximos meses" e no próximo sábado inaugura o primeiro desses espaços, num grande centro comercial de Madrid, que foi apresentado como "um primeiro passo da futura filosofia" da empresa.