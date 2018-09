Actualidade

Estruturas sindicais que representam tripulantes de cabine da transportadora aérea Ryanair disseram hoje, após uma reunião com membros da Comissão Europeia, que Bruxelas reconheceu que "existe um problema" laboral na companhia e que está "empenhada em agir".

"A Comissão [Europeia] reconheceu que existe um problema e está empenhada em agir no âmbito das suas competências", informam em comunicado sindicatos que representam tripulantes da transportadora aérea Ryanair na Bélgica, Holanda, Itália, Espanha e Portugal.

Em causa está a reunião tida esta tarde, em Bruxelas, entre dois sindicatos italianos, o português Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), uma estrutura sindical belga, duas espanholas e uma holandesa e os chefes de gabinete do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e da comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade dos Trabalhadores, Marianne Thyssen.