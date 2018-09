Actualidade

O município de Montemor-o-Velho vai dinamizar 72 horas de maratona cultural, do dia 28 a 30, com eventos ligados ao desporto, música, literatura, gastronomia e artesanato, anunciou hoje a autarquia.

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, pretende assinalar as comemorações do Ano Europeu do Património Cultural, sendo dinamizados mais de 30 eventos ao longo dos três dias, protagonizados pelas associações locais.

"Nos espaços do concelho cheios de história ou que têm um significado especial para as diversas comunidades, as associações concelhias, enquanto porta-vozes do património cultural e defensores do património imaterial do concelho, criaram um programa diversificado", sublinha a autarquia do distrito de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.