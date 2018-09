Skripal

O Governo britânico condenou hoje as declarações dos dois suspeitos do envenenamento do ex-espião Serguei Skripal em março, em Inglaterra, classificando o facto de se apresentarem como simples turistas como "um insulto à inteligência da opinião pública".

"As mentiras e as invenções flagrantes expressas na entrevista a uma televisão estatal russa são um insulto à inteligência da opinião pública, são profundamente ofensivas para as vítimas deste ataque e para a sua família", declarou um porta-voz de Downing Street, numa conferência de imprensa em Londres.

"A polícia enunciou claramente as provas contra estes dois homens", frisou o porta-voz, acrescentando: "Uma arma química ilegal foi utilizada nas ruas do nosso país. Quatro pessoas ficaram gravemente doentes, uma mulher inocente morreu. A Rússia reage com desprezo".