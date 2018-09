Actualidade

O vice-presidente do Benfica Varandas Fernandes mostrou-se hoje bastante preocupado com o roubo de documentos de que os 'encarnados' foram alvo por um alegado hacker português e desconfia do envolvimento no caso de Sporting e FC Porto.

O dirigente das 'águias' abordou o conteúdo de hoje publicado pela revista Sábado, que revela a identidade do suposto pirata informático e a forma como acedeu a documentos e e-mails do clube.

"Trata-se de um crime, um roubo de correspondência e estamos preocupados, verdadeiramente preocupados. Não brincamos com situações sérias, estamos muito preocupados com esta situação", afirmou Varandas Fernandes, em conferência de imprensa.