Actualidade

O regresso do corpo do general "Ben Ben" a Angola, 20 anos depois de várias tentativas, representa "mais um passo" na remoção dos obstáculos para a reconciliação nacional dos angolanos, disse hoje, em Luanda, o presidente da UNITA.

Isaías Samakuva falava aos jornalistas antes da chegada a Luanda dos restos mortais do general Arlindo Chenda Pena "Ben Ben", antigo vice-chefe do Estado-Maior das FALA, o então exército da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e que chegou a ser adjunto do chefe do estado Maior das Forças Armadas Angolanas (FAA) após uma breve reconciliação entre os dois movimentos.

Por outro lado, e questionado pela agência Lusa sobre se os restos mortais de Jonas Savimbi serão o próximo passo da UNITA e serão inumados até ao final deste ano, Samakuva salientou que esse era o desejo inicial, mas admitiu que existem "questões que têm de ser agilizadas", pelo que só em 2019 será possível concretizar.