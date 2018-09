Actualidade

Jorge Silva Melo estreia "Do alto da ponte", de Arthur Miller, na sexta-feira, no Teatro Viriato, em Viseu, palco onde o encenador assumiu hoje, à agência Lusa, gostar "muito de voltar", até pelo público, que gosta "muito de encontrar".

"É um público muitíssimo bem trabalhado. O trabalho que aqui foi feito no Viriato é fantástico, com os vários diretores que foi tendo, e agora com a Paula [Garcia]. Está tudo muito bem feito e é muito agradável inaugurarmos temporadas aqui", disse à agência Lusa Jorge Silva Melo.

O encenador, que já perdeu a conta às estreias feitas em Viseu, revelou que a companhia Artistas Unidos "precisa de um bocadinho de tempo para apresentar o espetáculo, uma semanita de ensaio, agradável, com calma, com profissionais muito competentes", e isso consegue em Viseu.