Actualidade

A 28.ª edição dos Encontros da Imagem (EI), em Braga, que tem como tema "O Belo e a Consolação", terá mais de 40 exposições, dois prémios de fotografia, um "vocacionado para livros", contando 160 mil euros de orçamento.

Apresentado hoje, o programa dos EI, que decorrem de 21 de setembro a 28 de outubro, conta com exposições em 17 espaços de Braga, Porto, Barcelos e Guimarães, 'workshoops', conferências, um serviço educativo e um concerto do britânico Pete Kember, em colaboração única com o artista visual Sérgio Couto, que apresentará ainda uma instalação a partir do arquivo digital do festival.

"'O Belo e Consolação' é um tema muito problemático. O que é o Belo e o que é consolação? Mas, sobretudo, para nós, foi a pensar que a arte é talvez uma forma de encontrar o belo e encontrar uma consolação", explicou o diretor do festival, Carlos Fontes, em declarações aos jornalistas, no final da referida apresentação.