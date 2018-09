Actualidade

O Governo de Luanda considerou hoje que o repatriamento dos restos mortais do general angolano Arlindo Chenda Pena "Ben Ben" para Angola constitui um "ato de grande significado histórico" para o país.

Para o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queirós, a trasladação para Angola, hoje, dos restos mortais do general, falecido na África do Sul em 1998 - à data chefe adjunto do Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas (FAA), depois da carreira militar nas FALA, antigo braço armado da UNITA -, constitui mais uma reaproximação dos cidadãos angolanos, após uma guerra civil de quase 30 anos.

"Foi um ato de grande significado histórico para o nosso povo, porque se trata de um filho de Angola que morreu há 20 anos, tinha um grau militar dos mais elevados, fazia parte da FAA e que morreu na África do Sul. As circunstâncias em que morreu na altura foi por doença", afirmou Francisco Queirós, na cerimónia oficial de trasladação.