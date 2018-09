Actualidade

O grupo portuário Yilport disse hoje que a greve dos estivadores reduziu em 40% o volume movimentado nos portos de Lisboa e Setúbal em que opera e que o regresso de protestos pode pôr em causa investimentos futuros.

"Esta greve ocasiona perda de volumes e sem volumes é verdadeiramente difícil investir no futuro dos portos e este tipo de greves prejudica as discussões sobre os termos das novas concessões. No entanto, somos parte de uma cadeia de distribuição e sem determos a mesma intenção dos parceiros como sejam o Sindicato de Lisboa, os armadores, operadores logísticos e autoridades, é quase impossível atingir os tão desejados padrões globais, e manter a indústria portuguesa competitiva e atrativa no mercado", lê-se no comunicado hoje divulgado pela Yilport, que pertence ao grupo turco Yildirim.

A empresa diz que está "disposta a investir mais [em Portugal] no sentido de proporcionar melhores serviços aos exportadores e importadores portugueses", mas que adianta também que o regresso dos protestos tem efeitos negativos.