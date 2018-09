Actualidade

A seleção portuguesa de basquetebol entrou hoje da pior forma no Grupo C da segunda fase de Pré-qualificação para o Europeu de 2021, ao perder por 66-65 com a Bélgica, num embate disputado em Pepinster.

A formação das 'quinas', comandada por Mário Gomes, chegou ao intervalo a perder por 15 pontos (41-26) e esteve em desvantagem por 17, mas recuperou na parte final e logrou empatar o jogo (64-64), para depois ceder nos instantes finais.

O próximo encontro de Portugal está marcado para domingo, em Sines, frente à Islândia, a outra equipa do agrupamento, que apura o vencedor para a fase de qualificação do Europeu de 2021.