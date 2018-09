Clima

Uma segunda edição da cimeira "Um Planeta" vai realizar-se em Nova Iorque em 26 de setembro, para fazer o ponto de situação dos compromissos assumidos no final de 2017, em Paris, em termos financeiros, e elevá-los inclusive.

Este encontro, que vai decorrer à margem da Assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), vai reunir dirigentes políticos e económicos a convite do secretário-geral da ONU, António Guterres, do presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, do ex-presidente da Câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, e do presidente da França, Emmanuel Macron, que promoveu a primeira reunião, realizada em Paris em dezembro.

Esta vai ser "uma etapa chave para aumentar a ambição (...) integrada num esforço constante para encorajar os dirigentes mundiais" a agirem contra as alterações climáticas, explicaram os organizadores, em comunicado, divulgado hoje.