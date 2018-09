Actualidade

Os senadores democratas que avaliam a nomeação para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos do juiz Brett Kavanaugh, escolhido pelo Presidente Donald Trump, remeteram informações ao FBI sobre um suposto caso de assédio sexual do candidato.

A notícia foi avançada na quinta-feira pelo The New York Times, que cita a senadora Dianne Feinstein a afirmar ter encaminhado uma carta aos investigadores federais com informações relevantes sobre Kavanaugh, embora não tenha explicado o conteúdo da mesma.

"Recebi informações de uma pessoa sobre a nomeação de Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal, essa pessoa pediu-me confidencialidade (...) e respeitei essa decisão, mas remeti esta questão às autoridades federais de investigação", disse a senadora, que se recusou a informar sobre o conteúdo da carta e o grau de relevância.