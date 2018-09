Actualidade

Os efeitos da tempestade tropical Helene, que deverá atravessar os Açores no sábado, poderão atingir o continente na segunda-feira, mas só sob a forma de agitação marítima, segundo a meteorologista Patrícia Gomes.

"Podemos sentir alguns efeitos no dia 17, segunda-feira. Pode haver um aumento da agitação marítima na faixa costeira ocidental e na Madeira, mas com a informação que temos neste momento pode aumentar para os 3 ou 3,5 metros", disse hoje à Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Patrícia Gomes, a informação de que o IPMA dispunha cerca das 07:30 de hoje, é a de que os efeitos, a existirem, serão sob a forma de agitação marítima, ainda sem certezas de que poderá ser emitido aviso amarelo.