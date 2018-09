Carlão edita novo álbum e pergunta

"Entretenimento?", um disco com mais perguntas do que respostas, onde Carlão reencontra amigos e mistura os estilos dos vários projetos de uma carreira com mais de 25 anos, é editado hoje.

No novo trabalho, o segundo a solo, Carlão quis ter "algo que aglutinasse" os doze temas que o compõem, "apesar de não ser um disco conceptual", disse em entrevista à Lusa.

"Essa ideia do que é que é entretenimento, e o que não é, estava muito presente enquanto fazia o disco, como de resto quase desde que comecei a viver da música, é uma questão que me assola muito: o que é entretenimento e o que não é? O que é arte e o que não é? Eu estou neste jogo do entretenimento também - qual é o meu papel nisso todo?", questionou.