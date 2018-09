Incêndios

O realizador Tiago Cerveira, de Oliveira do Hospital, estreia a 14 de outubro o documentário "Pagar a promessa", no qual aborda a tradição que um pastor da Serra da Estrela e a família teimam em manter, mesmo depois do fogo.

Um dia antes de se assinalar um ano dos grandes incêndios de 15 de outubro, que devastaram a região de pastoreio das ovelhas da Serra da Estrela e provocaram a morte de muitos animais, o realizador Tiago Cerveira estreia o documentário "Pagar a Promessa", um filme que retrata uma tradição antiga dos pastores da região, que no Domingo de Pascoela (após o Domingo de Páscoa) levam as ovelhas até São Geraldo, no concelho de Tábua.

O filme procura registar a tradição que uma família da aldeia de Vendas de Gavinhos, em Oliveira do Hospital, faz questão de manter, levando o seu melhor gado, enfeitado com borlas (uma espécie de pompons com cores aguerridas) e loiça (chocalhos e campainhas) até São Geraldo, num percurso de 20 quilómetros para pagar a promessa ao santo que dá nome ao lugar, disse à agência Lusa Tiago Cerveira.