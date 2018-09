Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje de manhã para vermelho o aviso de precipitação para as ilhas do grupo ocidental dos Açores devido à passagem do furacão "Helene", neste fim de semana.

O aviso vermelho é o mais elevado dos avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco extremo.

De acordo com um comunicado do IPMA, o aviso vermelho para as Flores e o Corvo referente a precipitação vai vigorar das 12:00 às 24:00 de sábado.