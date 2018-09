Actualidade

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) quer que o próximo Orçamento do Estado inclua uma redução no IVA do gás engarrafado dos atuais 23% para 6%, foi hoje divulgado.

A DECO lançou uma carta aberta (disponível em www.bastam6.pt) na qual os consumidores exigem a redução do IVA para o gás engarrafado, bem como para a eletricidade e gás natural, revertendo o agravamento do IVA que foi decidido durante o período de assistência financeira a Portugal em 2011.

"(...) Através da carta aberta em www.bastam6.pt, [a Deco] exige, como prioridade para o próximo Orçamento do Estado, que a taxa de IVA seja reduzida de 23% para 6% nesta fonte de energia, essencial para uma vida condigna e confortável de milhões de portugueses", lê-se num comunicado enviado pela associação.